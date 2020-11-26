محافظ البنك المركزي يستقبل السفير الأردني

2020/11/26 | 20:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل معالي محافظ البنك المركزي العراقي السيد مصطفى غالب مخيف، اليوم الخميس، السفير الأردني لدى العراق سعادة الدكتور منتصر الزعبي.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات التي تخص القطاع المصرفي.

وأكد سيادته حرص البنك المركزي العراقي على تعزيز علاقاته المالية وتطويرها مع المملكة الأردنية ما سيسهم بتوفير بيئة أمنة للأستثمار.

من جهته أبدى السفير الأردني دعم بلاده بمختلف المجالات، وفتح آفاق التعاون المالي والاقتصادي، مع البنك المركزي العراقي وتعزيز الشراكة بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين.

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