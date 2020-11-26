الحبس لرئيس مؤسسة الشهداء السابق إثر إخلاله عمدا بالمهام الوظيفية

2020/11/26 | 20:39 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أصدرت هيئة النزاهة حكما بالحبس لمدة عام كامل على رئيس مؤسسة الشهداء السابق لإخلاله عمدا بما يخالف واجبات وظيفته.

وقالت الهيئة في بيان إن دائرة التحقيقات أشارت إلى إقدام المدان بعرض مبالغ مالية على أعضاء لجنة الاستثمار في مؤسسة الشهداء؛ لغرض إحالة استثمار الجزء الثاني من نصب الشهيد إلى إحدى الشركات، رغم وجود عرض أفضل مقدم من قبل شركة أخرى، موضحة أن المدان أخل عمدا بواجباته الوظيفية بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد أو بقصد منفعة شخص على حساب الدولة.

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