الموارد المائية: الأمطار المقبلة ستسبب سيولا.. وهذه جاهزية السدود

2020/11/26 | 20:41 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة الموارد المائية، الخميس، أن السدود جاهزة لاستقبال كمية الأمطار المحتمل تساقطها خلال الأيام المقبلة، فيما توقعت حدوث سيول جرائها.

وذكر المتحدث باسم الوزارة، عون ذياب، لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (26 تشرين الثاني 2020)، إن "الوزارة مستعدة لمواجهة كميات الأمطار المحتمل تساقطها خلال الأيام المقبلة"، مشيرا إلى "احتمالية أن تتسبب الأمطار بإحداث سيول خاصة في الجانب الشرقي للبلاد".

وأضاف ذياب، أن "السدود جاهزة لاستقبال كمية الأمطار المرتقبة، وهناك فراغات خزنية واسعة في المنطقة الوسطى والجنوبية الشويجة مهيأة لاستقبال أي كمية من المياه"، لافتا إلى ان "الوزارة بأمس الحاجة إلى تلك الكميات من المياه لدعمها في الموسم الزراعي الشتوي والصيفي المقبلين".

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