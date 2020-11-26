رشيد: دوري الكرة الممتاز لن ينتهي مبكراً

2020/11/26 | 20:43 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]رجح عضو الهيئة الادارية لنادي الزوراء، عبد الرحمن رشيد، عدم انتهاء الدوري مبكراً وفي موعده المحدد.

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