التميمي تطالب رئاسة الوزراء بحلول انية وسريعه لحل مشاكل الضغط الحاصلة على المجاري

2020/11/26 | 20:46 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واخ ـ بغداد

اكدت عضو لجنة الخدمات البرلمانية ليلى مهدي التميمي ، انها تقدمت بمقترح اشراك رئاسة الوزراء للتدخل في حلحلة المشاكل الجمة في قطاع المجاري ورفع التجاوزات باجراءات عاجلة “.

وقالت التميمي في بيان تلقت “خبر برس” نسخة منه ، ” نحن مقبلون على موسم امطار شديد بحسب الارصاد الجوية في بغداد خصوصا على ان تتم بعد اجتماعهم مع وزارة التخطيط ودائرة الدين العام ومحافظة بغداد لحل مشكلة مجاري سبع البور والنهروان وابوغريب وحي الوحدة في محافظة بغداد وتقدمنا بحلول مستقة من واقع المعاناة ودراسة الموضوع من جميع الجوانب وتتم من خلال انشاء صندوق مشترك للجباية للماء والمجاري وتحويل الجباية الكترونية ومنح حصة كاز خاصة لتشغيل الليات المجاري مجانا خلال موسم الشتاء ، وكري المبازل والانهار ورفع الاختناقات للمتجاوزين من قبل وزارة الموارد المائية بالتعاون مع الجهات الامنية وتقديم منحة مالية تشغيلية للمجاري .

واشارت التميمي الى ان المقترحات ستسلم رسميا الى الامانة العامة لمجلس الوزراء ورئيس الوزراء شخصيا لايجاد وتنفيذ الحلول الطارئة ونحن نعيش في ذروة الازمة الحالية”.

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