خبر سار في ريال مدريد قبل مباراة ألافيس

2020/11/26 | 20:55 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

تلقى نادي ريال مدريد الإسباني خبراً ساراً في تدريبات اليوم، قبيل مواجهة الفريق المقبلة بالدوري الإسباني ضد ديبورتيفو ألافيس، حسبما أوردت صحيفة ماركا الإسبانية، مساء اليوم الخميس.

وأوضحت ماركا أن:" تدريبات ريال مدريد الجماعية اليوم عرفت عودة المدافع البرازيلي، إدير ميليتانو، لينخرط مع بقية زملائه في المران، بعد ظهور نتيجة مسحة كورونا سلبية النتيجة".

وعاد الريال للتدريبات اليوم بعدما فاز على إنتر ميلان في عقر داره بهدفين دون رد، وأنعش آماله في بلوغ دور الستة عشر بمسابقة دوري أبطال أوروبا.

وكان ميليتاو قد أصيب بفيروس كورونا المستجد يوم الثاني من تشرين الثاني الجاري، ويغيب منذ ذلك الحين عن كتيبة اللوس بلانكوس، ليتعافى من الوباء بموجب نتيجة المسحة ويشارك في المران الجماعي اليوم.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن:" كل شيء يشير إلى أن اللاعب سيشارك في لقاء ألافيس مساء السبت، في انتظار معرفة موقف سيرجيو راموس من المباراة بعد إصابته العضلية خلال مباراة إسبانيا وألمانيا".

ويبقى الصربي لوكا يوفيتش حتى الآن في فترة عزل صحي منزلي، ولم تتحول نتيجة مسحة اللاعب إلى إيجابية حتى الآن كي يسمح له بالتدرب مع المجموعة.

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