خبير اقتصادي ل/نينا / :إستمرار الإقتراض للأغراض التشغيلية يقربنا من كارثة اقتصادية واجتماعية

2020/11/26 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد الاستشاري في التنمية الصناعية والاستثمار عامر الجواهري ان : :إستمرار الإقتراض للأغراض التشغيلية يقربنا من كارثة اقتصادية واجتماعية.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه : بدلا من استمرار الاقتراض لابد من المباشرة بعملية تقشف جادة مع التثقيف بها على كافة الأصعدة الحكومية والخاصة والسلوك الإنفاقي للمواطن.واضاف الجواهري : لا نحبذ حصر قنوات الحلول بين الإقتراض والأساليب المعروفة من المنافذ والضرائب والجبايات.مبينا ان : هذه ليست حلولا إنما من الزوبعة التي ستستمر بتصاعد.واوضح : يجب وضع وتنفيذ سياسات تنموية فعلية وجذب الإستثمارات المباشرة المحلية والأجنبية شرط العمل الجاد والسريع على تذليل المعوقات./انتهى3

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