نائبة عن حزب بارزاني:المركز سبق وان ارسل عدة لجان لمعرفة اعداد موظفي الاقليم

2020/11/26 | 20:55 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكدت النائبة عن الحزب الديمقراطي الكردستاني خالدة خليل ,ان المركز سبق وان ارسل عدة لجان لمعرفة اعداد موظفي الاقليم .وقالت في تصريح متلفز :" ان صادرات الاقليم تستقطع من حصة الموازنة "./انتهى2

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