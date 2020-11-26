2020/11/26 | 20:56 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الامانة العامة مجلس الوزراء الاتحادي عن قرار تشكيل اللجنة العليا لبناء المدارس، مقرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وجاء في بيان للامانة مساء الخميس، انه "بناءً على مقتضيات المصلحة العامة، وانطلاقاً من أهمية التعليم في العراق وما له من أثر مباشر وفعال في بناء جيل المستقبل، وتوفير فرص العمل والمساهمة بتنمية قدرات العاملين، ونظراً للنقص الحاد في أعداد الأبنية المدرسية في عموم العراق، فضلاً عن تلكؤ مشاريع بناء المدارس خلال السنين الماضية وعدم قدرة الخطط المتبعة على مواكبة نسبة النمو في أعداد الطلبة على المدى المتوسط والبعيد قرر مجلس الوزراء، تشكيل اللجنة العليا لبناء المدارس، مقرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضافت ان "اللجنة ستكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير التربية والأمين العام لمجلس الوزراء وسكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، إضافة إلى وكيلي وزارتي التخطيط والمالية، وأمانة بغداد، وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي ستتولى مهام الإدارة التنفيذية للجنة، وعدد من الجهات ذات العلاقة".

وأشارت الى ان "اللجنة ستتولى التنسيق المباشر مع وزارة التربية ومديرياتها كافة، لتحديد المشاريع المستمرة، التي تقوم اللجنة بالإشراف عليها ومتابعتها وإكمالها، ويكون قرار اللجنة ملزماً لجميع الأطراف".

وتابعت ان "اجتماعات اللجنة ستنعقد ويتم اتخاذ قراراتها بأغلبية عدد أعضائها، بضمنهم رئيس مجلس الوزراء، أو من يخوله لإدارة الجلسة".

PUKmedia / عن واع ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشكيل لجنة عليا لبناء المدارس) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشكيل لجنة عليا لبناء المدارس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).