الوساطة الموريتانية - سعيد الوجاني

#سعيد_الوجاني جرت مكالمة هاتفية بين الأمين العام للأمم المتحدة ، ووزير الخارجية الموريتاني ، بخصوص إمكانية الوساطة الموريتانية بين المغرب ، وبين جبهة البوليساريو ، بشأن نزاع الصحراء .كما استقبل وزير الخارجية الموريتاني كل من السفير الفرنسي بنواكشوط ، واتصل بالسفير البريطاني ، والسفير الأمريكي بشأن نفس الموضوع ..فهل ستنجح موريتانية الطرف الرئيسي في النزاع ، لأنها تعترف بالجمهورية الصحراوية كدولة ، وجدّد ......
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