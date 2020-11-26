الوساطة الموريتانية - سعيد الوجاني

2020/11/26 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الوجاني جرت مكالمة هاتفية بين الأمين العام للأمم المتحدة ، ووزير الخارجية الموريتاني ، بخصوص إمكانية الوساطة الموريتانية بين المغرب ، وبين جبهة البوليساريو ، بشأن نزاع الصحراء .كما استقبل وزير الخارجية الموريتاني كل من السفير الفرنسي بنواكشوط ، واتصل بالسفير البريطاني ، والسفير الأمريكي بشأن نفس الموضوع ..فهل ستنجح موريتانية الطرف الرئيسي في النزاع ، لأنها تعترف بالجمهورية الصحراوية كدولة ، وجدّد ......





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