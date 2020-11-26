الإخوان وجذور الإرهاب الدينى - رياض حسن محرم

2020/11/26 | 21:00 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رياض_حسن_محرم ارتبط في أذهان الكثيرين أن الإرهاب الدينى المرتبط بالإسلام نشأ في العالم منذ عام 2001 وتفجير برجى التجارة العالميين بجزيرة مانهاتن في نيويورك بالولايات المتحدة، ومنذ ذلك التاريخ حفلت الميديا الأمريكية وأضابير الأدب والدراما في العاالم بعشرات الأعمال والتفسيرات المعقول منها والموغل في شططه عمّا حدث، ووصل الأمر أحيانا الى نفي الحادثة من الأساس أو تحميل المخابرات الأمريكية الضلوع في التدبير لها أو ال ......





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