صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ “122” المسجلة اليوم

2020/11/26 | 21:06 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، عن تسجيل 122 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 71 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.

وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 122 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.

– 71 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية

قطاع البلديات الاول حالة واحدة

قطاع الرصافة 50 حالة

قطاع الشعب 9 حالات

قطاع المدائن 8 حالات

قطاع النهروان حالتين

قطاع الصدر حالة واحدة

– 51 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية

مدينة الصدر 20 حالة ضمن محلات 521، 528، 530، 532، 534، 535، 563، 570، الكيارة، الداخل

الكرخ 5 حالات ضمن مناطق حي الاعلام، الدورة، الغزالية

حي الوحدة حالة واحدة محلة 904

شارع المغرب 3 حالات محلة 304

شارع فلسطين حالتين محلة 506، 508

زيونة 4 حالات، محلة 710، 714، 715،

سبع ابكار حالة واحدة محلة 340

الوزيرية حالتين محلة 301

باب الشيخ حالة واحدة محلة 125

بغداد الجديدة 4 حالات محلة 701، 702، 711

جسر ديالى حالة واحدة محلة 101

الشعب 4 حالات محلة ، 329، حي اور، البنوك

البلديات حالتين محلة 728، 738،

الاعظمية حالة واحدة محلة 301

واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 70344 توفي منهم 1395 فيما اكتسب الشفاء 66288 ومتبقي قيد العلاج 2661”.





ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماعي لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.

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