صحة الرصافة توضح التوزيع الجغرافي للإصابات الـ “122” المسجلة اليوم

اعلن مدير عام صحة بغداد الرصافة عبد الغني الساعدي، اليوم الخميس، عن تسجيل 122 اصابة جديدة بفيروس كورونا بينها 71 اصابة شخصت خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية.
وقال الساعدي في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “المؤسسات الصحية في جانب الرصافة سجلت اليوم, 122 اصابة جديدة بفيروس كورونا موزعة كالتالي:.
– 71 حالة خلال الرصد الوبائي للقطاعات الصحية
قطاع البلديات الاول حالة واحدة
قطاع الرصافة 50 حالة
قطاع الشعب 9 حالات
قطاع المدائن 8 حالات
قطاع النهروان حالتين
قطاع الصدر حالة واحدة
– 51 حالة خلال مراجعتهم للمؤسسات الصحية
مدينة الصدر 20 حالة ضمن محلات 521، 528، 530، 532، 534، 535، 563، 570، الكيارة، الداخل
الكرخ 5 حالات ضمن مناطق حي الاعلام، الدورة، الغزالية
حي الوحدة حالة واحدة محلة 904
شارع المغرب 3 حالات محلة 304
شارع فلسطين حالتين محلة 506، 508
زيونة 4 حالات، محلة 710، 714، 715،
سبع ابكار حالة واحدة محلة 340
الوزيرية حالتين محلة 301
باب الشيخ حالة واحدة محلة 125
بغداد الجديدة 4 حالات محلة 701، 702، 711
جسر ديالى حالة واحدة محلة 101
الشعب 4 حالات محلة ، 329، حي اور، البنوك
البلديات حالتين محلة 728، 738،
الاعظمية حالة واحدة محلة 301
واضاف الساعدي انه “تم نقل جميع المصابين الى الحجر الصحي لتلقي العلاج فيما نقلت الحالات الحرجة الى العناية المركزة الخاصة بالعزل”، مشيرا الى ان “العدد التراكمي للإصابات ارتفع الى 70344 توفي منهم 1395 فيما اكتسب الشفاء 66288 ومتبقي قيد العلاج 2661”.
ودعا الساعدي المواطنين الى “الالتزام بإجراءات الوقاية وتطبيق التباعد الاجتماعي لحمايتهم من الاصابة وتقليل تفشي الوباء”.
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