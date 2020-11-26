نجاة أثنين من أبرز ناشطي انتفاضة تشرين من محاولة اغتيال

2020/11/26 | 21:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استهدف مسلحون مجهولون أثنين من أبرز ناشطي انتفاضة تشرين في منطقة الطالبية شرقي بغداد.

وقال ناشطون إن مسلحين اطلقوا النار على الناشط البارز أكرم عذاب والناشط عمر فاروق، وذلك أثناء وجودهما داخل أحد المحال التجارية، ما أدى إلى إصابة الناشط عذاب بثلاثة طلقات نارية نقل على إثره إلى مدينة الطب لتلقي العلاج.

ووفقا لناشطين فأن عذاب خضع لعملية جراحية لإخراج العيارات النارية، مضيفين أن الوضع الصحي للناشط مستقر بالإضافة إلى تأمين الوحدة الصحية التي يرقد فيها بحراسة أمنية مشددة.

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