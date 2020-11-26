وقفة احتجاجية لعوائل شهداء تظاهرات الناصرية للمطالبة بالحقوق

2020/11/26 | 21:06 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تظاهر العشرات من عوائل ضحايا التظاهرات في الناصرية امام مكتب مجلس النواب لمطالبة الحكومة والمؤسسة التشريعية بتعديل قانون مؤسسة الشهداء وشمول جرحى التظاهرات بالقانون.

وهدد عوائل الشهداء بالاستمرار في تظاهراتهم وتحويلها إلى اعتصام إذا لم تنظر الحكومة المركزية والمحلية في مطالبهم الحقوقية.

فيما طالب المتظاهرون القضاء العراقي بتفعيل دوره في محاسبة المتهمين والمدانين في قمع التظاهرات ومحاكمتهم.

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