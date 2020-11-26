وزير الخارجية: إغلاق السفارة الأميركية في بغداد أصبح من الماضي

2020/11/26 | 21:07 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الخميس، أن الصراع بين الولايات المتحدة وإيران، أثر سلباً على العراقيين، فيما أكد أن مسالة غلق سفارة واشنطن لدى بغداد أصبحت من الماضي. وأوضح حسين خلال استضافته في برنامج "قصارى القول"، الذي يقدمه الزميل سلام مسافر، وتابعه "ناس"، (26 تشرين الثاني 2020)، أن "بايدن ووزير خارجيته بلينكن سيعطيان الأولوية لملف العراق".

وأضاف، "لا نريد للعراق أن يكون ساحة صراع بين إيران والولايات المتحدة "، مضيفاً أن "ذلك أثر سلبياً على العراقيين".

ولفت إلى أنه لا، "نتوقع تغييراً جذرياً في الصراع الأميركي الإيراني".

وفي سياق منفصل، أكد حسين أن "العلاقات بين العراق والكويت قوية رغم الماضي المؤسف، كما اعتبر السعودية شريكاً مهماً للعراق"، مشدداً على "رفض العراق نشاط حزب العمال التركي، لكن لا يحق لتركيا التوغل في الأراضي العراقية".

وأضاف، أن "تهديد الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها في بغداد، كان جدياً، ولكن الآن الموضوع أصبح جزءاً من الماضي".

وعلق حسين، على رؤية بايدن للوضع في العراق، وفكرة الفيدرالية التي طرحها سابقاً بقوله: إن "مشروع بايدن لم يكن مشروعا لتقسيم العراق، ولكنه يتحدث عن نوع من الفدرالية واللامركزية في العراق، والدستور العراقي أيضا يتحدث عن الفدرالية واللامركزية، وحينما تحدث بايدن عن هذا المشروع كان يشغل منصب سيناتور، وبعدها أصبح نائبا للرئيس لمدة 8 سنوات، وكان الملف العراقي بيده".

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