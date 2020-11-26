لجنة التعديلات الدستورية تعلن اكمال أعمالها باستثناء المادة 140

2020/11/26 | 21:12 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 16 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت لجنة التعديلات الدستورية النيابية، الخميس، اكمال جميع المواد المتفق على تعديلها باستثناء المادة 140، مبينة انها ستحسم تحت قبة البرلمان.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس اللجنة، النائب، فالح الساري، في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (26 تشرين الثاني 2020)، أن "الساري استقبل وفدا أمميا برئاسة مسؤول القسم السياسي في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق مانوج ماثيو، وجرت مناقشة أعمال لجنة التعديلات الدستورية وآخر المستجدات السياسية على الساحة العراقية".

وأوضح الساري، إن "اللجنة أكملت جميع المواد المتفق على تعديلها باستثناء المادة 140، حيث تمثل مثار جدل سيحسم ذلك تحت قبة البرلمان"، مضيفا أن "تقرير التعديلات الدستورية جاهز وسنقدمه في الجلسات المقبلة".

وأضاف البيان، ان "رئيس الوفد الأممي مانوج ماثيو، أشاد بعمل اللجنة وإكمالها أعمالها رغم تعطل البرلمان بسبب جائحة كورونا خلال الفترة الماضية، وتذليلها للعقبات"، آملا أن "تشهد الأيام المقبلة التصويت على التعديلات كونها تمثل رغبة الشعب العراقي".

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