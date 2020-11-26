أحباط هجوم لداعش على نقطة عسكرية بين ديالى وصلاح الدين

2020/11/26 | 21:26 - المصدر: وكالة نينا

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بعقوبة / نينا / احبطت قوة عسكرية هجوما أرهابيا على نقطة للجيش على الحدود بين محافظتي ديالى وصلاح الدين .وقال مصدر امني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / ان عناصر ارهابية هاجمت نقطة عسكرية في حوض الميتة على الحدود بين ديالى وصلاح الدين وتصدت لها قوة من الجيش التي تمكنت من احباط الهجوم بعد اشتباك مع الارهابيين .واضاف ان هجوم داعش استهدف احدى النقاط الامنية التي تم انشاؤها في الاونة الاخيرة ضمن خطط عسكرية لتامين الحدود وقطع امدادات داعش وطرق التسلل بين ديالى وصلاح الدين ./انتهى

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