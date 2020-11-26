النجيفي يؤكد للحكيم اهمية الإصلاح في المؤسسة التشريعية .. منهجا وليس الشخوص

2020/11/26 | 21:26 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / اكد رئيس الجبهة العراقية اسامة النجيفي اهمية الإصلاح في المؤسسة التشريعية ..



منهجا وليس الشخوص.وقال النجيفي خلال استقباله ونواب الجبهة لرئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم أن : الجبهة العراقية تشكلت في ضوء الحاجة لمعالجة الوضع القائم على أمل الوصول إلى انتخابات نزيهة تحترم إرادة الشعب .واضاف النجيفي ان : الإصلاح مطلوب في المؤسسة التشريعية ، والجبهة العراقية تستهدف المنهج وهو ما يهمها وليس الشخوص.



واكد : الحاجة إلى تحالفات وطنية كبيرة ، وهي الحل الطبيعي ، ذلك أن الأساليب القديمة فشلت ، وهي التي أوصلت البلد إلى هذا المستوى غير المقبول من الشعب كله .



من جانبه أكد الحكيم ضرورة التعاون لإنجاز انتخابات نزيهة تمنح بارقة أمل لشعبنا ، والخروج من الأزمات بهدف ضمان مصالح الشعب .وعلى صعيد متصل أكد عضو الجبهة الدكتور محمد اقبال الحاجة إلى ميثاق وطني قبل الانتخابات القادمة ، إذ أن المخاطر المتوقعة كبيرة ما يتطلب دراستها ومعالجتها من قبل النخب السياسية .وتضمن الاجتماع ايضا مناقشة الاتفاقية بين الوقفين الشيعي والسني إذ طلب قادة الجبهة العراقية تدخل السيد الحكيم في هذا الموضوع الخطير كونه لا يستند إلى شرع أو قانون .وأشار النجيفي الى ان هذا الأمر سيصعب أي عمل مشترك وهو مضاد للوحدة الوطنية .من جانبه عرض الحكيم رؤيته حول التحالفات الوطنية الكبيرة وأهميتها في هذه المرحلة التي تسبق الانتخابات ، كما عرض وجهات النظر حول الاتفاقية بين الوقفين السني والشيعي .وأكد إنه مع إثبات الحقوق لأهلها ، وسيكون مدافعا ومتصديا من أجلها ./انتهى3

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