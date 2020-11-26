محافظ بابل :المحافظة اكملت جميع الشروط التي طلبتها اليونسكو لاعادة المحافظة الى لائحة التراث العالمي باستثناء الاعمار

2020/11/26 | 21:27 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/نينا/ اكد محافظ بابل حسن منديل انه لا يوجد انبوب نفط داخل المنطقة الاثرية في بابل .



وقال في تصريح متلفز:" ان بابل اكملت جميع الشروط التي طلبتها اليونسكو لاعادة المحافظة الى لائحة التراث العالمي باستثناء الاعمار ".واضاف:"ان نسبة تعاطي المخدرات في بابل 30 % ./انتهى2

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