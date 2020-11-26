أحمد الريسوني والحلم بالخلافة الرشيدة بقيادة تركية - محمد إنفي

2020/11/26 | 21:35 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_إنفي وُلدت فكرة هذا المقال من التفاعل مع إحدى تدوينات الأستاذة فاطمة بالمودن، القيادية الاتحادية المعروفة، بعدما تقاسمت هذه التدوينة على "الفايسبوك" مع صديقاتها وأصدقائها الافتراضيين.



ولظروف شخصية، لم يكتب لهذه الفكرة أن تتحقق في حينها.



فقد مر على التدوينة المذكورة أكثر من شهر.تحمل التدوينة المنشورة بتاريخ 18 أكتوبر 2020 عنوان "ضرورة الخلافة الرشيدة".



وقد استوحت الأخت فاطمة بالمودن هذا العنوان مما ......





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