ديالى تعلن نتائج عملية “الهاشميات العسكرية”

2020/11/26 | 21:40 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى

كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الخميس، عن نتائج عملية الهاشميات العسكرية في قاطع شمال غرب بعقوبة.

وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قوات امنية مشتركة نفذت عملية عسكرية في عمق منطقة الهاشميات ضمن محور ناحية هبهب(20كم شمال غرب بعقوبة) من محوريين لتعقب اهداف لخلايا نائمة مرتبطة بداعش الارهابي”.

واضاف، ان “اانتائج كانت كالاتي وهي ضبط كدس من الاعتدة الخفيفة والمتوسطة وصواريخ قاذفة RBG7 ومعدات هاون واسلاك تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، وتم رفع المواد المضبوطة من قبل خبير المتفجرات لافتا الى ان العملية جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة”.

وكانت الاجهزة الامنية في ديالى نفذت مؤخرا سلسلة عمليات نوعية في محيط بعقوبة ومدن اخرى في اطار تعقب خلايا داعش الارهابي لانهاء اي نشاط وتدمير مضافاته وضبط الاعتدة والمتفجرات”.انتهى 25 ف

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