ديالى تنتج 150 طن من العسل.. اعلى كمية منذ 6 سنوات

2020/11/26 | 21:40 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ ديالى

اعلن رئيس الجمعية النموذجية للنحاليين العراقيين في ديالى علوان المياحي، الخميس، عن انتاج 150 طن من العسل خلال العام الجاري.

وقال المياحي في حديث لـ/ المعلومة/،ان” انتاج العسل في ديالى خلال العام الجاري ارتفع الى 150 طن وهو الاعلى منذ 6 سنوات خاصة بعد تداعيات احداث حزيران الاسود وفقدان اغلب النحاليين مناحلهم بسبب الاحداث الامنية “.

واضاف، ان “تربية النحل وانتاج العسل يواجه مشاكل متعددة في ديالى وبقية المحافظات ابرزها تدفق المستورد بالاضافة الى انحسار الاحزمة الخضراء مؤكدا بان العسل يمكن ان يتحول الى قطاع اقتصادي كبير لو توفرت عوامل الانتاج والدعم للنحاليين وربما يتحول الى نقطة جذب للكثير من الشباب لتوفير فرص عمل جيدة لهم”.

واشار الى “عقد اجتماع بالغ الاهمية مؤخرا مع وزير الزراعة وتم الاتفاق على سلسلة قرارات هامة سيكون لها اثر ايجابي في تعزيز وتنمية قطاع انتاج العسل ومعالجة للكثير من الاشكالات التي يعاني منها النحاليين سواء في ديالى او بقية مناطق العراق”.انتهى 25 ف

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