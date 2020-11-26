لجنة التعديلات الدستورية في العراق تنهي جميع أعمالها.. باستثناء مادة مثيرة للجدل

2020/11/26 | 21:46 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلن رئيس لجنة التعديلات الدستورية في العراق، النائب فالح الساري، اليوم الخميس، إنهاء اللجنة لجميع التعديلات الدستورية مع وجود نقاط خلافية بحاجة إلى توافق سياسي.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية "واع"، …

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