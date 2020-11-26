ابو مازن يرجح مراجعة المطالبة باقالة الحلبوسي لهذه الاسباب

2020/11/26 | 21:49 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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رجح الامين العام لحزب الجماهير الوطنية النائب احمد عبدالله عبد الجبـوري ” ابو مازن “، مراجعة المطالبة باقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي بعد توافق على تغيير أولويات الأداء و توزيع المهام و شراكة القرار اضافة الى قصر عمر البرلمان.

واستبعد ابو مازن في مؤتمر عشائري بقضاء الحويجة بمحافظة كركوك، “اجراء الانتخابات المبكرة بالموعد الذي حدده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لعدم أكتمال ظروفها و متطلباتها السياسية و الاقتصادية و الأمنية”.





ورجح الجبوري، “مراجعة المطالبة باقالة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بعد توافق على تغيير أولويات الأداء و توزيع المهام و شراكة القرار اضافة الى قصر عمر البرلمان”.

ودعا, شيوخ ووجهاء الحويجة الى “استلهام العبر والدروس من معطيات الحرب على الارهاب و توحيد الجهود لحماية ثوابت العيش المشترك”.

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