مراكز إفريقية: القارة لن تشهد حملات تطعيم واسعة ضد “كوفيد” قبل منتصف 2021

2020/11/26 | 21:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

قالت مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في إفريقيا، اليوم الخميس، إنه من المستبعد أن تشهد القارة بدء حملات تطعيم على نطاق واسع للوقاية من كوفيد-19، قبل منتصف العام المقبل.

وأضافت أن إبقاء اللقاحات مبردة قد يكون تحديا كبيرا.

ومن المتوقع أن تبدأ بعض الدول الأوروبية حملات تطعيم في يناير على أقرب تقدير.

وعبر نشطاء في مجال الصحة عن قلقهم من أن إفريقيا ستجد نفسها قرب آخر الصف فيما يتعلق بالحصول على لقاحات كوفيد-19 بعد أن وقعت الدول الأغنى اتفاقات ثنائية مع شركات الأدوية للحصول على اللقاحات.

وقال جون نكنغاسونغ، مدير مراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها التابعة للاتحاد الإفريقي، “نحن قلقون للغاية كقارة من أننا لن نتمكن من الحصول على اللقاحات في وقت مناسب”.

وأضاف في مؤتمر صحفي: “في رأيي لن نبدأ حقا في الحصول على اللقاحات في إفريقيا قبل منتصف العام المقبل”.

وصرح بأن هناك أيضا مشكلات لوجستية في إفريقيا، وهي قارة ترتفع بها درجات الحرارة وتعاني من صعوبات دائمة في إمدادات الكهرباء.

وأظهر إحصاء لـ”رويترز” أن القارة سجلت أكثر من 2.1 مليون إصابة مؤكدة بفيروس كورونا بين عدد سكانها البالغ 1.3 مليار نسمة، فضلا عن 50 ألف حالة وفاة.

وأشار مدير مراكز مكافحة الأمراض إلى أن هدف المراكز هو تطعيم 60 بالمئة من سكان القارة في نهاية الأمر، مشيرا إلى أن اللقاح المحتمل من شركة أسترازينيكا “يقدم أفضل خيار للتوزيع في إفريقيا لأن درجات الحرارة المطلوبة لتخزينه أقل من لقاحات الشركات الأخرى مثل “فايزر” و”مودرنا” التي يجب حفظها في درجات شديدة البرودة.



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