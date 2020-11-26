مستشار الأمن القومي يستقبل وفد من شنكال

2020/11/26 | 21:55 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي24 – بغداد استقبل اليوم الخميس (26 نوفمبر) “قاسم الأعرجي”، مستشار الأمن القومي، وفد من أهالي سنجار لبحث ملف إعادة النازحين وتكثيف الجهد الأمني في القضاء لتحقيق الاستقرار.وبحث الطرفان الوضع الامني في شنكال وعملية الاسراع في إعادة النازحين، واكد الاعرجي أن “القانون سيطبق في القضاء” مشيرا الى ان “أولوية الحكومة هي تحقيق استقرار امني”.

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