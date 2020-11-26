العراق يلتقي البحرين غدا ضمن تصفيات كأس آسيا بكرة السلة

2020/11/26 | 21:57 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد / نينا / تنطلق يوم غد الجمعة في البحرين منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات كأس آسيا بكرة السلة للفترة من 27 وحتى 30 تشرين الثاني الحالي، دون حضور جماهيري.وتضم المجموعة كلا من العراق ولبنان والهند والبلد المضيف البحرين الذي يلتقي نظيره العراقي في مباراة مهمة.وتنطلق التصفيات على صالة مدينة خليفة، بلقاء الهند ولبنان في الساعة الواحدة ظهرًا بتوقيت بغداد، فيما يلتقي المنتخبان الفلبيني والتايلاندي عند الساعة الرابعة عصرًا لحساب المجموعة الأولى.ويتطلع منتخب البحرين خلال اللقاء، لتسجيل انتصاره الثاني في المرحلة الثانية من التصفيات، بعدما سبق له وأن فاز في لقاء واحد من أصل اثنين، حيث انتصر في البحرين على حساب الهند، فيما خسر لقاء لبنان الذي أقيم في بيروت، قبل أن تتوقف التصفيات بسبب كورونا.ويأتي المنتخب اللبناني في صدارة المجموعة برصيد 4 نقاط بفوزين على العراق والبحرين، أما البحرين يأتي ثانيًا برصيد 3 نقاط بفوزه على الهند وخسارة أمام لبنان، والهند ثالثًا بثلاث نقاط أيضا بفوزه على العراق وخسارة أمام البحرين، وأخيرًا العراق بنقطتين من الهزيمة أمام لبنان والهند.وبحسب نظام التصفيات النهائية، ستُلعب المباريات بنظام الذهاب والإياب، وبالتالي كل فريق سيلعب أمام منافسه ذهابًا وإيابًا، ليصبح عدد المباريات الإجمالي لكل منتخب بالمجموعة، 6 مباريات.وسيتأهل بطل كل مجموعة ووصيفه، إلى بطولة كأس آسيا، ليصبح مجموع المتأهلين 12 منتخبًا، أما الفرق الستة أصحاب المركز الثالث في المجموعات الستة، سيتم تقسيمها على مجموعتين، لتخوض الملحق ويتأهل فريقان من كل مجموعة للنهائيات، وبالتالي يصبح مجموع الفرق المتأهلة 16./انتهى3

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