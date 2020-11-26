2020/11/26 | 21:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل قناة العالم الاخبارية من العاصمة العراقية بغداد، ان نواب في كتلة سائرون وصلوا إلى ساحة التحرير تمهيدا للمظاهرات المقررة للتيار الصدري....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نواب سائرون يصلون ساحة التحرير تمهيدا لمظاهرات مقررة للتيار الصدري) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نواب سائرون يصلون ساحة التحرير تمهيدا لمظاهرات مقررة للتيار الصدري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).