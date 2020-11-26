العراق.. لجنة التعديلات الدستورية تعلن إنهاء جميع أعمالها

2020/11/26 | 21:57 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنهت لجنة التعديلات الدستورية اليوم الخميس، جميع التعديلات الدستورية مع وجود نقاط خلافية بحاجة الى توافق سياسي، حسبما اعلن رئيس لجنة التعديلات الدستو...

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