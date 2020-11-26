2020/11/26 | 21:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ورئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم، اليوم الخميس، على أهمية تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء انتخابات حرةٍ تعبّر عن إرادة الناخب، بعيدا عن استخدام المال السياسي وترهيب السلاح للتأثير على خيارات الناخبين.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقت “تقدم” نسخة منه، ان “رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل اليوم الخميس، رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم”، مبينا انه “جرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الوضع السياسي في العراق والانتخابات المبكرة”.

واضاف البيان، ان “اللقاء أكد على أهمية تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء انتخابات حرةٍ تعبّر عن إرادة الناخب، بعيدا عن استخدام المال السياسي وترهيب السلاح للتأثير على خيارات الناخبين، وذلك من خلال تحقيق الأمن الانتخابي لتحظى بقبولٍ شعبي وسياسي ودولي”، لافتا الى ان “اللقاء بحث ايضا أهمية حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية، باعتباره من القوانين اللازمة للمضي بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد”.

من جهته، أكد رئيس تحالف عراقيون على “ضرورة الاستقرار السياسي، وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات التي تمرُّ بها البلاد”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحلبوسي والحكيم يؤكدان على أهمية إجراء انتخابات حرةٍ بعيدا عن المال السياسي وترهيب السلاح) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحلبوسي والحكيم يؤكدان على أهمية إجراء انتخابات حرةٍ بعيدا عن المال السياسي وترهيب السلاح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).