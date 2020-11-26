الحلبوسي والسيد الحكيم يؤكدان أهمية تهيئة الأجواء للانتخابات وحسم قانون المحكمة الاتحادية

2020/11/26 | 22:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، أهمية حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية، مع رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، إن" رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، استقبل رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم، لمناقشة مستجدات الوضع السياسي في العراق والانتخابات المبكرة".

وأكد اللقاء، وفقا للبيان، على أهمية تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء انتخابات حرةٍ تعبّر عن إرادة الناخب،بعيدا عن استخدام المال السياسي وترهيب السلاح للتأثير على خيارات الناخبين، وذلك من خلال تحقيق الأمن الانتخابي لتحظى بقبولٍ شعبي وسياسي ودولي".

كما بحث اللقاء، أهمية حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية، باعتباره من القوانين اللازمة للمضي بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد".

من جهته، أكد رئيس تحالف عراقيون على ضرورة الاستقرار السياسي، وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات التي تمرُّ بها البلاد".

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