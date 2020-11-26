2020/11/26 | 22:03 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزراعة تحذر المواطنين بشأن السيول المتوقعة: ابتعدوا عن ضفاف الانهر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/26 | 22:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزراعة تحذر المواطنين بشأن السيول المتوقعة: ابتعدوا عن ضفاف الانهر) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزراعة تحذر المواطنين بشأن السيول المتوقعة: ابتعدوا عن ضفاف الانهر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).