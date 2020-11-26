جامعة الأنبار للموظفين: لا دراسات عليا دون إجازة من دوائركم

2020/11/26 | 22:09 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

قررت جامعة الانبار، الخميس، عدم احتساب أي شهادة عليا أثناء للموظفين دون الحصول على إجازة دراسية.



وبحسب كتاب رسمي، تلقى "ناس" نسخة منه الخميس (26 تشرين الثاني 2020)، فإنه "بناءً على مصادقة هيئة الراي بعدم احتساب أية شهادة عليها أثناء التوظيف بدون إجازة دراسية استنادا إلى المبررات والاسباب التي نوقشت والتي وضعت المصلحة العامة للجامعة فوق كل اعتبار وعلى أساس ذلك تم اتخاذ القرار".

ودعت الجامعة إلى "إبلاغ جميع المنتسبين بما ورد أعلاه مع التاكيد على عدم رفع أي طلب يتضمن احتساب الشهادة العليا بدون إجازة رسمية".

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