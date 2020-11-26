الخارجية العراقية: فكرة بايدن السابقة عن البلاد 'دستورية'

2020/11/26 | 22:14 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

قال وزير الخارجية، فؤاد حسين، الخميس، ان فكرة الرئيس الأميركي المنتخب، جو بايدن، التي طرحها سابقا عن الفيدرالية لم تكن مشروعا لتقسيم العراق، ولكنه تحدث عن نوع من الفدرالية واللامركزية، والدستور العراقي أيضا يتحدث عن الفدرالية واللامركزية.

جاء ذلك في حديث متلفز للحسين تابعه "ديجيتال ميديا ان ار تي"، اليوم (26 تشرين الثاني 2020)، ذكر فيه إن "مشروع بايدن لم يكن مشروعا لتقسيم العراق، ولكنه يتحدث عن نوع من الفدرالية واللامركزية في العراق، والدستور العراقي أيضا يتحدث عن الفدرالية واللامركزية، وحينما تحدث بايدن عن هذا المشروع كان يشغل منصب سيناتور، وبعدها أصبح نائبا للرئيس لمدة 8 سنوات، وكان الملف العراقي بيده".

وأضاف الوزير، "لا نريد للعراق أن يكون ساحة صراع بين إيران والولايات المتحدة "، مضيفا أن "ذلك أثر سلبيا على العراقيين".

وأشار حسين، إلى أنه "لا، نتوقع تغييرا جذريا في الصراع الأميركي الإيراني"، مبينا ان "بايدن ووزير خارجيته بلينكن سيعطيان الأولوية لملف العراق".

من جهة ثانية، أكد حسين، أن "العلاقات بين العراق والكويت قوية رغم الماضي المؤسف، كما اعتبر السعودية شريكا مهما للعراق"، مشددا على "رفض العراق نشاط حزب العمال التركي، لكن لا يحق لتركيا التوغل في الأراضي العراقية".

وتابع، أن "تهديد الولايات المتحدة بإغلاق سفارتها في بغداد، كان جديا، ولكن الآن الموضوع أصبح جزءا من الماضي".

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