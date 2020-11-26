فرق تطوعية تنفذ سلسلة من النشاطات تستهدف مكونات بعشيقة

2020/11/26 | 22:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نصر حاجي بدعم من منظمة (USAID)، ومنظمة CRS كاريتاس العراق وشركائهم، تم تنفيذ عدة مبادرات تطوعية شبابية استهدفت مكونات بعشيقة بمختلف أطيافها.اصالة سعيد (مشرف المبادرات)، قالت في تصريح لــ “ايزيدي 24″، “أقمنا عدة مبادرات تطوعية شبابية لغرض زيادة التماسك الاجتماعي بين مكونات وأطياف بعشيقة.مضيفة بالقول، “تأتي هذه المبادرات ضمن مشروع …

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