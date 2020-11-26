الدفاع المدني تعلن اخماد حريق اندلع في فندق وسط بغداد

2020/11/26 | 22:28 - المصدر: بغداد اليوم

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8 فرق اطفاء تسيطر على حريق مركز للمساج داخل فندق وسط بغداد..

تمكنت فرق الدفاع المدني من السيطرة وأخماد حادث حريق اندلاع داخل فندق جبل بيروت في منطقة الكرادة ساحة عقبة بن نافع أذ اندلاع الحريق في الطابق الثالث متخذ مركز للمساج .

حيث باشرت ثمان فرق للدفاع المدني بانقاذ النزلاء بالتزامن مع تطويق النيران ومنع توسعه إلى الطوابق الاخرى وتحجيم خسائرها المادية وانهاء الحريق بوقت قياسي حال دون تسجيل اصابات او خسائر بشرية تذكر مع طلب الدفاع المدني بفتح تحقيق لمعرفة اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر.

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