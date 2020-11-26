رئيس مجلس النواب يستقبل رئيس تحالف عراقيون

2020/11/26 | 22:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استقبل رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، رئيس تحالف عراقيون السيد عمار الحكيم.

وجرى خلال اللقاء مناقشة مستجدات الوضع السياسي في العراق والانتخابات المبكرة، حيث أكد اللقاء على أهمية تهيئة الأجواء اللازمة لإجراء انتخابات حرةٍ تعبّر عن إرادة الناخب،بعيدا عن استخدام المال السياسي وترهيب السلاح للتأثير على خيارات الناخبين، وذلك من خلال تحقيق الأمن الانتخابي لتحظى بقبولٍ شعبي وسياسي ودولي.

كما بحث اللقاء أهمية حسم تعديل قانون المحكمة الاتحادية، باعتباره من القوانين اللازمة للمضي بإجراء الانتخابات المبكرة في موعدها المحدد.

من جهته، أكد رئيس تحالف عراقيون على ضرورة الاستقرار السياسي، وتوحيد الرؤى لمواجهة التحديات التي تمرُّ بها البلاد.

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