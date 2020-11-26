وزير الزراعة يدعو الفلاحين الى أخذ أقصى درجات الحذر بشأن السيول والأمطار المتوقعة

2020/11/26 | 22:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الزراعة عن دعوتها للفلاحين والمزارعين بأخذ الحيطة والحذر بشأن السيول والأمطار المتوقع حدوثها جاء ذلك في بيان نقله المكتب الأعلامي للوزارة عن الوزير الخفاجي والذي أكد فيه على ضرورة أن يتخذ الفلاحون والمزارعون اقصى درجات التأهب لأي حالة فيضانان او سيول ناتجة عن امطار متوقعة حسب معطيات الأنواء الجوية ،

كما دعا الخفاجي الأتحاد العام للجمعيات الفلاحية بتوجيه فروعه في المحافظات وبالتعاون مع الفلاحين لأحتواء أي حالة قد تحدث وابداء المساعدة لكوادر وزارة الموارد المائية ضمن محافظاتهم في عملية تقليل الأضرار المتوقعة وتوجيه المياه الواردة الى الانهر والبحيرات من أجل الاستفادة منها ، فضلاً عن تصريف مياه السيول والامطار المتوقعة بعيداً عن المدن والقرى الريفية .كما أهاب الخفاجي بكافة المواطنبن من الفلاحين والمزارعين بالأبتعاد عن ضفاف الانهر ومقترباتها فضلأ عن اتخاذ الاحتياطات اللازمة من اجل الحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم

،واصفاً سقوط الأمطار وزيادة الايرادات المائية الناتجة عنها بأنها بداية موسم خيراً على القطاع الزراعي بغية زيادة الأنتاج كما ونوعا أضافة الى زيادة المساحات الخضراء ،داعياً الجهات ذات العلاقة وكوادر وزارة الموارد المائية الى أحتواء الزيادات المتوقعة نتيجة السيول والأمطار وتوظيفها بالشكل الأمثل.

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