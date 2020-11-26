سجاد: قانون الجرائم الالكترونية يجب ان يحمي حرية التعبير ويتناسب مع التطورات

2020/11/26 | 22:44 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} شددت النائبة عن كتلة النصر النيابية، هدى سجاد، بضرورة تضمين قانون الجرائم الالكترونية حماية حرية التعبير وبما يتناسب مع التطورات.

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