تعرف على مواصفات هاتف سامسونغ الجديد

2020/11/26 | 22:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ متابعة

أعلنت شركة سامسونغ عن هاتف galaxy a02s الذي سيطرح بمزايا منافسة، وسعر لن يتجاوز 150 يورو.

وسيأتي هذا الهاتف بهيكل مقاوم للرطوبة والغبار، محمي بطبقة من الزجاج المقاوم للخدوش والصدمات، ومزود بشاشة بمقاس 6.5 بوصة، أبعادها “19:9″، ودقة عرضها تعادل (1520/720) بيكسل.

ويضمن الأداء المميز لهذا الهاتف معالج Qualcomm SM4250 Snapdragon 450 مطور بتقنية (11 نانومترا)، ومعالج رسوميات Adreno 506، وذواكر وصول عشوائي 3 غيغابايت، وذواكر تخزين داخلية 32 غبغابايت يمكن توسيعها عبر بطاقات microSDXC، ونظام تشغيل “أندرويد-10”.

أما الكاميرا الأساسية في هذا الهاتف فجاءت ثلاثية العدسة بدقة (13+2+2) ميغابيكسل، والكاميرا الأمامية بدقة 5 ميغابيكسل تعمل مع تقنية التعرف على الوجوه.

وزودته سامسونغ أيضا بماسح لبصمات الأصابع، ومنفذ microUSB 2.0، ومنفذ 3.5 ملم للسماعات، وبطارية بسعة 5000 ميلي أمبير تعمل مع خاصية الشحن السريع، إضافة إلى أنظمة A-GPS و GLONASS و GALILEO و BDS لتحديد المواقع عبر الأقمار الصناعية.



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