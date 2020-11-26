بورتـُريه للمسلم الحديث! - محمد عبد المجيد

2020/11/26 | 22:45 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد من المستحيل أن تقوم برسم تفصيلي لمسلم العصر الحديث الحائر بين ماكرون وأردوغان، بين جان جاك روسو والبخاري، بين الطــُرق الجديدة المتسعة والسجون الكثيرة الضيقة، بين الأوبرا التي تصدح والكوبرا التي تلسع، بين معاركه مع خيال المآتة وصراعه مع خيال المآتم!خمسون عاما أو يزيد كافح، وناضل، وحارب، وهجم الدُعاة الإسلاميون على عقله وقلبه ومشاعره ومعلوماته وتاريخه وإيمانه ويومياته ليصنعوا منه بشرًا مُطيعا، ......





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