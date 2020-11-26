واسط: سيول قادمة من الشرق.. ومصادر الفيضانات تأتي من 3 اتجاهات

2020/11/26 | 22:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قال مدير الموارد المائية في محافظة واسط، سليم جلوب، الخميس، ان الوضع المائي مطمئن، ولم نتعرض إلى السيول، محددا 3 اتجاهات تأتي منها الفيضانات.

وذكر جلوب لوسائل اعلام حكومية تابعها "ديجيتال ميديا إن آر تي" اليوم، (26 تشرين الثاني 2020)، إن "الوضع المائي مطمئن ولا توجد خطورة من الفيضانات والسيول القادمة من الجهة الشرقية للمحافظة".

وأضاف أن، "مصادر الفيضانات تأتي من ثلاثة اتجاهات هي (كلال ترسخ، من جهة ديالى، وكلال بدرة، ونهر الجباب من جهة إيران)"، لافتا الى أن "المحافظة مازالت لم تتعرض إلى السيول".

وتابع، أن "واسط محافظة زراعية تحتاج الى كميات من الأمطار لإنجاح الخطة الزراعية"، مبينا ان "الواردات المائية استخدمت لإكمال الرية الأولى من الموسم الشتوي الحالي".

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