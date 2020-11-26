مجلس الوزراء يعلن تشكيل لجنة عليا برئاسة الكاظمي

2020/11/26 | 22:45 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا إن آر تي

قرر مجلس الوزراء، الخميس، تشكيل اللجنة العليا لبناء المدارس، برئاسة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، للتنسيق المباشر مع وزارة التربية، لتحديد المشاريع المستمرة، ويكون قرار اللجنة ملزما لجميع الأطراف.

وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في بيان تلقى "ديجيتال ميديا إن آر تي" نسخة منه اليوم، (26 تشرين الثاني 2020)، إنه "بناء على مقتضيات المصلحة العامة، وانطلاقا من أهمية التعليم في العراق وما له من أثر مباشر وفعال في بناء جيل المستقبل، وتوفير فرص العمل والمساهمة بتنمية قدرات العاملين، ونظرا للنقص الحاد في أعداد الأبنية المدرسية في عموم العراق، فضلا عن تلكؤ مشاريع بناء المدارس خلال السنين الماضية وعدم قدرة الخطط المتبعة على مواكبة نسبة النمو في أعداد الطلبة على المدى المتوسط والبعيد قرر مجلس الوزراء، تشكيل اللجنة العليا لبناء المدارس، مقرها الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأضاف البيان، ان "اللجنة ستكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية وزير التربية والأمين العام لمجلس الوزراء وسكرتارية الهيئة العليا للتنسيق بين المحافظات، إضافة إلى وكيلي وزارتي التخطيط والمالية، وأمانة بغداد، وممثلين عن الأمانة العامة لمجلس الوزراء، التي ستتولى مهام الإدارة التنفيذية للجنة، وعدد من الجهات ذات العلاقة".

وتابع، ان "اللجنة، ستتولى التنسيق المباشر مع وزارة التربية ومديرياتها كافة، لتحديد المشاريع المستمرة، التي تقوم اللجنة بالإشراف عليها ومتابعتها وإكمالها، ويكون قرار اللجنة ملزما لجميع الأطراف".

وزاد، ان "اجتماعات اللجنة ستنعقد ويتم اتخاذ قراراتها بأغلبية عدد أعضائها، بضمنهم رئيس مجلس الوزراء، أو من يخوله لإدارة الجلسة".

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