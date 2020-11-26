سحب عملاقة ممطرة قادمة للعراق

2020/11/26 | 22:47 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]تشير تطورات الطقس الى قدوم سحب ممطرة عملاقة قادمة الى العراق.

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