2020/11/26 | 22:59 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- استقبل شيخ جعفر شيخ مصطفى نائب رئيس اقليم كوردستان، اوليفر ديكوتيغنيس القنصل الفرنسي في الاقليم، بمدينة السليمانية يوم الخميس.

وبحث الجانبان الخطوات الاستراتيجية للقنصلية الفرنسية في اقليم كوردستان بشكل عام وفي السليمانية وادارة كرميان بشكل خاص، وتعزيز عملها ونشاطها في جميع المجالات.

واعرب نائب رئيس الاقليم عن سعادته بخطط القنصلية الفرنسية لخدمة مدينة السليمانية بشكل خاص والاقليم بشكل عام.

PUKmedia / خاص ‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيخ جعفر يشيد بخطط باريس لخدمة السليمانية ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شيخ جعفر يشيد بخطط باريس لخدمة السليمانية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).