كربلاء تخصص ١٥٠ قطعة أرض لبناء المدارس ضمن الاتفاقية الصينية

2020/11/26 | 22:59 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ كربلاء

اكدت حكومة كربلاء المحلية، الخميس، تخصيص اكثر من ١٥٠ قطع أرض لبناء المدارس ضمن مشروع الاتفاقية الصينية.

وقال نائب المحافظ علي الميالي لـ /المعلومة/، ان “كربلاء المحافظة الوحيدة التي استطاعت تخصيص أكثر من ١٥٠ قطعة أرض لبناء المدارس ضمن الاتفاقية الصينية، وتوزعت هذه المساحات بمختلف مناطق المحافظة واقضيتها ونواحيها”.

وأضاف ان “المحافظة قدمت ايضا خلال اجتماعاتها دراسات لعدة مشاريع منها شوارع حولية جديدة، والمستشفى التعليمي، ومشروع ماء كربلاء الموحد الثاني بسعة ٢٥ مليون لتر بالقرب من الابراهيمية”.



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