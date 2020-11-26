انفجار لم تعرف طبيعته في الكرادة

2020/11/26 | 23:15 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الخميس، بسماع دوي انفجار في منطقة الكرادة وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "دوي انفجار سمع في منطقة الكرادة وسط بغداد".

واضاف انه "لم تعرف لغاية الان طبيعة صوت الانفجار".

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