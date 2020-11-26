المظفر: العراق مقبل على مفترق طرق ونحتاج لقرارات جريئة

2020/11/26 | 23:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} قالت المتحدث باسم ائتلاف النصر، ايات المظفر، الخميس، ان" العراق مقبل على مفترق طرق ونحتاج لقرارات جريئة".

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