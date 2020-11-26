وفاة عضو في خلية الاعلام الأمني برتبة عميد

2020/11/26 | 23:15 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- { بغداد : الفرات نيوز } نعت خلية الإعلام الأمني اليوم الخميس احد أعضائها فقيدها العميد عمار هادي عبد الوهاب الذي وافته المنية بعد تعرضه لجلطة قلبية في منزله.

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