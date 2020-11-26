عودة الجماهير الى ملاعب البريميرليج باستثناء مانشستر

2020/11/26 | 23:16 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

ستتمكن أندية الدوري الإنجليزي الممتاز، من استعادة جماهيرها في ملاعبها مرة أخرى، بعد أن أعلنت الحكومة عن المستويات المختلفة في البلاد، التي ستبدأ بعد انتهاء فترة الإغلاق.

ويمكن لأندية الدوري الإنجليزي استعادة المشجعين حسب تحديد مخاطر المدينة التي يتواجد فيها النادي، وذلك بعد 2 كانون الاول، بحد أقصى 4000 متفرج.

شبكة "سكاي" البريطانية، أكدت بأن حسب ما تم تصنيف المستويات حول أكثر المناطق خطورة، لندن وليفربول يتواجدان في المستوى الثاني، مما يمكنهم من استقبال 2000 مشجع في ملاعبهم.

مدينة مانشستر في المستوى الثالث، لذا لا يسمح لجماهير أندية المدينة بالعودة إلى الملاعب لحين إشعار آخر.

ولن تتمكن قائمة طويلة من أندية الدوري الإنجليزي، تضم مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد، وأستون فيلا وليستر سيتي، من استعادة الجماهير في ملاعبها، بسبب تفشي فيروس كورونا في هذه المدن، بالإضافة إلى نيوكاسل وليدز وشيفيلد ووست بروميتش وولفرهامبتون.

مدينة مانشستر هي من بين المناطق التي ستبقى في المستوى الثالث، حيث ترى وزارة الصحة البريطانية، أنها منطقة خطرة الآن، مع مراجعة الأمر لاحقا.

مدينة ليفربول، ومقاطعة ميرسيسايد تحديدا، في المستوى الثاني، مما يعني أن بطل الدوري ليفربول وكذلك إيفرتون، يمكنهما الترحيب بعودة ألفين مشجع إلى ملاعبهما.

بالإضافة إلى ذلك، نادي آرسنال أيضًا، الذي سيتمكن من استقبال 2000 مشجع في ملعب الإمارات، بداية من مواجهة رابيد فيينا الخميس المقبل 3 كانون الاول، كذلك تشيلسي وتوتنهام وفرق العاصمة البريطانية لندن، مثل وست هام وفولهام.

وأكد وزير الصحة مات هانكوك، أن سيتم مراجعة المستويات من جديد يوم 16 كانون الاول، بالإضافة لـ مباريات الرجبي.

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